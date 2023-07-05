華通上半年營收不振僅273億元年減2成 下半年估將走強

面臨今 (2023) 年市場終端需求不振，HDI 大廠華通 (2313-TW) 第一及第二季營收都出現近年來少見的年衰現象，華通今 (5) 日公布 2023 年 6 月營收 45.05 億元，爲今年單月次低點，月減 4.89%，年減 24.52%，上半年 273.6 億元，年減 19.25%。

華通 2023 年第二季營收 138.64 億元，季增 2.72%，年減 15.12%。

華通認為，雖然上半年為傳統淡季，市場能見度不高，但隨著 6 月起客戶安排新品陸續進入量產時程，推論目前應為今年營運低點，華通在軟板應用也傳出新訂單。

另外，低軌衛星部分，天上運行的衛星發射週期穩定，加上客戶積極拓展亞洲、非洲星鏈用戶，將為華通下半年營運增添動能。

華通指出，下半年會就新品出貨做好生產準備，確保良率及成本得到有效控制，在旺季效應帶動下，營運可望漸入佳境。

PCB 業界認為 ，今年為消費性電子產品深具挑戰的一年，上半年消費性電子產品庫存調整告段落後，應有一波新品上市的買氣效應。華通為美系客戶主要供應商，傳出為今年新款筆電、手機鏡頭模組用板主要供應商，中系智慧型手機客戶也期待藉由新機發表，來提振低迷已久的手機市場。

華通 2023 年第一季營收 134.96 億元，毛利率下滑到 14.32%，季減 6.62 個百分點，年減 6.08 個百分點，稅後純益為 3.57 億元，季減 83.49%，年減 81%，每股純益為 0.3 元。