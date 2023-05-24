晶技擺脫首季低迷營收走穩 Q3接單能見度漸增、外資回補

晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收回溫，晶技已上修第二季營運展望，由原先預估營收較首季下滑，修正爲較第一季小增，同時，依晶技最新的接單狀況來看，2023 年第三季的接單能見度漸增，目前對第三季的展望，營收將較第二季有雙位數的成長。

在晶技接單能見度轉好的同時，外資已連續 4 個交易日回補持股，4 天來買超 532 張，股價今天站上 87.7 元，也站上所有短期均線。

晶技對於 2023 年第三季業績的展望看好原因，除了原有機種的頻率元件庫存回補訂單之外，包括 NB、網通、汽車都有新增加新開發產品的訂單，連原本最被看衰的手機應用端，目前也已看到新訂單的回籠。

晶技 2023 年第一季營收 22.98 億元，稅後純益約 2.87 億元，每股純益約 0.93 元。

雖然電子業市場庫存持續調整，晶技在第二季 NB 及網通客戶出現庫存回補，短單及急單的頻率也逐漸增多，最新預估第二季營收較首季 22.98 億元成長，而第三季營收也將較第二季再有雙位數的成長幅度。

晶技 2022 年全年營收 131.7 億元，毛利率 38.2%，年增 1.29 個百分點，稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元。擬配發每股 7 元股息。