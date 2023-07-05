慧洋6月賣船貢獻業外逾6億元 上半年轉盈 EPS 1.89元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公告 6 月合併營收為 15.24 億元，月減 7.53%，年減 40.88%，連續 3 個月成長後，再度轉衰退，也是連 9 個月呈現年減；不過，由於慧洋 6 月出售 6 艘老舊船舶，處分利益約 6.42 億元，挹注業外，上半年營運轉盈，自結稅前盈餘 14.11 億元，年減 79.69%，每股盈餘 1.89 元。

慧洋指出，6 月自結營業利益為 3.25 億元，年減 77.81%，稅前盈餘 9.01 億元，年減 44.13%，每股盈餘 1.21 元，主要因 6 月出售 6 艘老舊船舶，處分利益約 6.42 億元，挹注每股盈餘約 0.86 元。

而慧洋上半年合併營收為 83.11 億元，年減 37.67%，營業利益 15.63 億元，年減 77.9%，稅前盈餘 14.11 億元，年減 79.69%，每股盈餘 1.89 元。

慧洋說明，今年散裝市況存在許多不確定性，為分散市場劇烈浮動風險，已將部分指數連結船舶，以較高的期貨時價提前鎖定第二季為固定租金，降低營運受市況影響程度，使第二季較第一季轉虧為盈。

此外，慧洋於 6 月底如期交付 2 艘 NOx 第三期環保節能新船 (均為 Handy/40,000 噸)，今年共將有 7 艘新船加入營運，慧洋也將陸續處分舊船以強化船隊營運效率。

展望後市，慧洋不諱言，由於中國經濟復甦力道不如預期，俄烏戰爭持續，加上歐美通膨、升息問題等外在因素干擾，導致目前散裝市況需求不振，不過，近年來散裝新造船舶數量偏低，且環保法規實施後造成節能船舶的供給缺口擴大，對後市審慎樂觀。

慧洋目前船隊共 137 艘船舶，其中約 6 成為環保節能船。