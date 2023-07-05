〈台股盤前要聞〉張忠謀談全球化新定義、中國禁半導體材料出口 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積創辦人張忠謀昨 (4) 日表示，全球化已重新被定義，在不傷害本國國家安全、科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品及服務進入本國；中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，台廠全新、穩懋與宏捷科初估影響不大。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

張忠謀談全球化新定義 不傷害國安、科技經濟領先條件成前提

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (4) 日表示，全球化如今已被重新定義為，在不傷害本國國家安全、科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品及服務進入本國，只是，「這樣還能算是全球化嗎？」閱讀全文...

中國管制鎵、鍺出口 台廠影響估有限

中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，未經許可不得出口；由於鎵及鍺是化合物半導體重要原料，也引發市場關注，對此，台灣業者包括全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 與宏捷科 (8086-TW) 初估影響不大，皆有第二供應商可選擇。閱讀全文...

界霖車用新品下半年放量營運大躍進 明年產能再擴增

電動車龍頭廠特斯拉 (TSLA-US) 交車數量遠超市場預期，產業趨勢再加溫，功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 指出，先前開發的車用導線架下半年將進入量產，客戶拉貨力道回升，下半年營收明顯好轉，且因應客戶要求，正在日本、馬來西亞同步啟動擴產，兩地產能各增 20-30%。閱讀全文...

鴻海除息首日 盤中填息逾 5 成

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日除息，每股配息 5.3 元，除息參考價 109.5 元，早盤以 112 元開出、最高來到 112.5 元，上漲 3 元、填息率約 57%，穩步邁向填息之路，鴻海將於 7 月 28 日發放現金股利。閱讀全文...

康舒正式完成 ABB 電源轉換事業收購 獲美國政府核准

康舒 (6282-TW) 3 日晚間宣佈，完成 ABB 旗下電源轉換事業部門的收購案，此次交易滿足所有交割先決條件，包括取得美國 CFIUS 國家安全審核。閱讀全文...