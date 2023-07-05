〈台股盤前〉台指期夜盤淡定 維持高檔震盪格局

美股周二適逢國慶日休市一日，美股期貨則呈現小跌，台指期夜盤受此影響，也維持震盪走勢，終場小跌 19 點，守穩萬七大關，法人指出，由於台股在小幅修正後再度向上，仍須慎防高檔震盪及過熱風險，預期過慶日後美股走勢將是重點觀察指標。

市場消息方面，中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，未經許可不得出口；由於鎵及鍺是化合物半導體重要原料，也引發市場關注，對此，台灣業者包括全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 與宏捷科 (8086-TW) 初估影響不大，皆有第二供應商可選擇。

隨著美中貿易摩擦漸增，外媒報導，拜登政府正準備限制中國企業使用美國雲端運算服務，進一步加劇兩大經濟強權間的緊張關係；由於拜登政府過去僅限制 AI 晶片業者出口至中國，但中國企業仍可能自雲端服務供應商取得算力相近的晶片或服務，外界認為，此次新規定即是要補上限制的漏洞，間接牽動 ASIC 廠需求。

電動車龍頭廠特斯拉 (TSLA-US) 交車數量遠超市場預期，產業趨勢再加溫，功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 指出，先前開發的車用導線架下半年將進入量產，客戶拉貨力道回升，下半年營收明顯好轉，且因應客戶要求，正在日本、馬來西亞同步啟動擴產，兩地產能各增 20-30%。