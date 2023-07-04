盤後速報 - 台泥(1101)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價37.55元

台泥(1101-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價38.05元計算，預估參考價為37.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
台泥(1101-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之生產及運銷。有關水泥原料及水泥製品原料之開採製造運銷及附屬礦石之開採經銷。經營有關水泥工業及其附屬事業。近5日股價下跌1.42%，台灣加權指數上漲0.15%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|38.05
|0.49972
|1.31%
|0.0
|2019/08/13
|43.95
|3.305131
|7.52%
|0.7
|2018/07/26
|45.1
|1.5
|3.33%
|1.0
|2017/07/25
|36.0
|1.45
|4.03%
|0.0
|2016/07/25
|34.849998
|1.33
|3.82%
|0.0
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