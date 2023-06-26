台泥強化循環經濟 外來種廢木料轉化成生質能

台泥 (1101-TW) 今 (26) 日宣布，與花蓮林管處、水利署第九河川局共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將花蓮地區銀合歡移除後的廢木料，以先進水泥窯協同處理技術 Co-processing 資源化再利用，成為生質能。

台泥和平分公司廠長魏家珮指出，自 2011 年起運用水泥窯 1300 度高溫協助半導體、鋼鐵、紙廠、電廠等產業，將廢棄物無害化成為再生資源，進一步替代水泥原料以及燃料。

魏家珮指出，此次協助處理強勢外來種問題，將銀合歡木廢料成為替代煤炭之再生燃料，持續以核心能力，解決社會問題成為城市循環經濟的一環，為維護環境與生物多樣性盡一份心力。

據了解，這次是花蓮林管處主動與台泥合作，希望將剷除的銀合歡木材，不用找空間推置管理，經水泥窯處理後轉化為生質能，不僅解決銀合歡種子再萌發的問題、降低移除成本，同時讓銀合歡成為循環資源、再創循環經濟新價值。

台泥表示，外來種入侵，是聯合國生物多樣性峰會 COP15 關注的重點項目之一，其中銀合歡被列為世界百大危害外來種，已嚴重衝擊台灣當地生態與生物多樣性，透過中央、地方主管機關攜手企業的跨域合作模式，期能解除環境危機、保護原有生態及推動循環經濟，達到三贏目標。