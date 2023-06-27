〈台股盤中〉量縮跌勢收斂 萬七大關失而復得

適逢季底結帳，台股加權指數今 (27) 日續跌，早盤開低後一度跌逾 100 點，最低來到 16939 點，但盤中在族群和個股陸續點火後，跌幅收斂，收復萬七大關，預估成交值略縮至 2850 億元左右；其中，遊戲族群挺身而出接棒強勢演出。

由於暑期旺季即將到來，遊戲和文創族群在資金的輪動中再次竄出，華義 (3086-TW)、霹靂 (8450-TW) 漲停，歐買尬漲半根停板，智冠 (5478-TW)、橘子 (6180-TW) 和寬宏藝術 (6596-TW) 漲 4% 上下，寬魚國際 (6101-TW) 漲超過 2%，華研 (8446-TW) 也漲 1.5% 上。

生技族群轉強，台耀 (4746-TW) 漲停，南光 (1752-TW) 漲半根停板，寶齡富錦 (1760-TW)、中化生 (1762-TW) 漲 4% 上下，美時 (1795-TW)、和康生 (1783-TW)、視陽 (6782-TW)、生達 (1720-TW)、永光 (1711-TW) 等漲 2% 之上。

安控族群中，哲固 (3434-TW) 漲停，奇偶 (3356-TW) 漲 5%，勝品 (6556-TW) 漲 3% 之上。

觀光股漲跌互見，易飛網 (2734-TW) 在處置出關後，再度攻上漲停板，富驛 - KY(2724-TW) 漲 5%，燦星旅 (2719-TW)、五福 (2745-TW) 有 3% 上下漲勢。

而今日壓盤的大型指標股有廣達 (2382-TW)、南亞科 (2408-TW) 和日月光投控 (3711-TW) 跌 2% 左右，欣興 (3037-TW)、華新 (1605-TW)、和碩 (4938-TW)、國巨 (2327-TW)、中華電 (2412-TW)、聯電 (2303-TW)、台泥 (1101-TW) 和南亞 (1303-TW) 等均走在盤下。

元大投顧分析，由於加權指數和美股費城半導體走勢的連動性最大，近期因費半指數失守月線位置，大盤位階也有補跌的壓力，雖暫時無礙現階段台股的多方架構，但加權指數的融資餘額已快速攀升至去年 9 月的高檔水位，高融資個股快速回檔的風險隨之提高。

同時，台股資金面轉弱，仍影響後續權值股的走向，預估大盤將透過空間換取時間的方式，反覆測試下檔月線支撐力道。