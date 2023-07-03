AI點燃多頭火種 台股ETF今年以來漲逾3成

AI 點燃多頭引擎帶動台股攻上萬七關卡，台股 ETF 行情也跟著水漲船高，統計台股相關 ETF 今年以來漲逾 3 成，其中在 6 月進行首次除息的大華優利高填息 30(00918) 今 (3) 日收盤完成填息；績效部分，該檔 ETF 上半年績效排名為同類型冠軍，今年以來漲幅約 32.86%。

AI 技術躍進不僅推升科技股上漲，也帶動台股指數一路上攻，與台股有關的 ETF 今年以來「漲相」也相對亮眼，包括富邦臺灣中小 (00733)、大華優利高填息 30 (00918)、中信小資高價 30 (00894)、元大中型 100 (0051)、富邦科技 (0052) 等多檔 ETF 今年以來都有 3 成以上漲幅。

其中，大華優利高填息 30 去 (2022) 年 11 月下旬掛牌，6 月 15 日除息日前的收盤價為 19.73，7 月 3 日收盤價 19.82。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，進入除權息旺季，讓成分股近期表現強勢，加上 AI 的技術發展帶動去年表現疲軟的科技股出現亮眼漲勢，統計至 6 月 30 日，代表科技股的美股那斯達克指數，今年以來漲幅超過 3 成。

鄭翰紘指出，台股身為產業鏈上游，自然漲幅也受到拉抬，展望下半年，預期台股將持續呈區間震盪，投資人仍應布局於穩健獲利且前景樂觀的產業，舉例來說，高股息且有高填息紀錄的企業或 ETF 就相對適合投資人。

鄭翰紘表示，綜觀目前市場情勢，全球經濟成長將呈現放緩、溫和衰退的走勢，預期市場趨勢將以高基期成長題材，同時搭配低基期轉機題材為雙主軸。

此外，隨著總統大選來臨，建議可留意與政策相關且有望受惠的產業，例如綠能、軍工，以及再生能源產業和創新科技，或是台股評價相對便宜的金融股，是相對穩健的標的。