鉅亨投資雷達》烏俄戰爭近尾聲，這資產最有機會！

近期的俄羅斯華格納兵變引發人們聯想烏俄戰爭是否進入尾聲，若戰爭結束是否代表現在是投資新興歐洲國家的絕佳時機呢？在《怕貴不敢買，哪些基金還有落後補漲空間？》文章中，我們提到新興歐洲是目前價格相對低估的地區之一。因此本文將針對新興歐洲做深度解析，帶你了解這個地區是否真的存在強大的投資潛力？

1. 烏克蘭重建計畫帶動周邊國家發展

1947 年美國推出馬歇爾計畫，提供二戰受創的歐洲國家經濟重建和發展的支持。從下圖可以看到，自 1947 年實施馬歇爾計畫開始，參與國的工業和農業生產量都有顯著的提升，甚至超越戰前的水準。馬歇爾計畫的成功代表，國家的經濟發展可以透過外部援助和資源整合來推動。隨著烏俄戰爭的發生，世界各國和企業已經開始為烏克蘭的重建制定全新的馬歇爾計畫，這個計畫將有望促進烏克蘭及其周邊各國的經濟發展。

資料來源：The Marshall Plan: Economic Effects and Implications for Eastern Europe and the Former USSR，「鉅亨買基金」整理。

2. 新興歐洲的投資支出逐年增加

投資支出是用來衡量一個國家經濟發展的重要指標，投資支出越多，通常代表該國投入在基礎建設、技術創新和人力資本等增加產能效率的資本支出越高。舉例來說，一些發展較快的東北亞國家，他們的經濟成長結構中，投資支出的占比也高於許多已開發的國家，因此這些國家的經濟發展仍然處於快速擴張的階段。從下圖可以看到，新興歐洲（除俄羅斯外）的三個主要國家 ¬¬—波蘭、捷克和匈牙利 ¬¬—的投資支出在近幾年逐年增加，代表這些國家有持續投入於生產力的提升，這些投資有機會為他們帶來不錯的經濟成長前景。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採固定資本形成毛額，資料日期：2023/6/27。

3. 新興歐洲的債務使用效率高

除了投資支出之外，有效運用債務並將其轉化成經濟成長的實質效益，也是衡量一個國家經濟發展潛力的指標。下圖顯示了全球主要新興市場國家人均所得與非金融債務佔 GDP 比率的散佈圖，其中新興歐洲的三個主要國家（波蘭、捷克和匈牙利）皆位於圖表的左上角，代表比起其他新興市場國家，這三國能夠用更少的債務去轉化成更高的人均所得。除此之外，若未來真的在烏克蘭的重建計畫中獲得外部的助益，也可以預期這些國家能夠更有效率地去運用這些資源，並推動經濟發展實際成長。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/6/28。

鉅亨投資策略

新興歐洲經濟成長潛力十足，適當配置不錯過未來成長機會

新興歐洲國家在投資支出、債務使用效率等方面都反映其被低估的實力，再加上預期未來戰爭結束後的重建計劃將會是協助東歐國家發展的一大助力，因此未來的經濟成長前景是值得期待的。然而受烏俄戰爭等地緣政治影響，可能導致波動較大，在投資組合中的配置比重應適當即可。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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