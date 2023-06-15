〈緯創股東會〉AI趨勢推動 林憲銘：ICT廠本益比10-20才是合理區間

緯創 (3231-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，未來儘管大環境衝擊很大，但樂觀看待，而近期 AI 趨勢帶動緯創本益比回升，他認為台灣 ICT 廠本益比過去太低，在 10-20 才是合理區間。

針對 AI 趨勢，林憲銘表示，台灣過去成功在複雜國際環境下挺過來，ICT 台廠幾乎涵蓋全球主要市場，要拔掉這方面實力不是那麼容易。

林憲銘指出，AI 趨勢帶動，讓各家附加價值提高，回到合理的本益比區間，不追求超高本益比，但附加價值應該被肯定。

林憲銘表示，過去台廠本益比不到 10 持續很長一段時間，早期電子產業、複雜電子產業大概都是在 20 上下，對於我們而言，10-20 這個區間沒有理由說不合理。

林憲銘表示，全球 ICT 產業加上下游製造市場 6000 億美元，台灣就佔 4000 億美元，達 7 成，這塊不應該被定位那麼低，毛利雖然不是那麼高，但周轉快，各廠都可以賺到錢。

林憲銘認為，未來台灣要擴大市占率有機會，現階段美系、歐系走利基產業、不走主流，主流是中國三家大廠，但畢竟國際化經驗台灣還是比較豐富，可以走在前面，有一定領先的時間。

林憲銘提到，AI 除了是技術挑戰，也是營運挑戰，導入 AI 讓營運更有效率，AI 導入勢在必行，否則企業競爭力差距將會很大，做得好能升級、沒做好的會落後更多。

林憲銘說，緯創 2017-2018 年開始做數位轉型，將 AI 導入數位轉型、強化流程，如今生成式 AI 也是要思考的一環，這方面不敢說走在前面，但一直有在準備。