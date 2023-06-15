〈緯創股東會〉越南限電 董座：自備發電機並洽談綠電

緯創 (3231-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，面對景氣、地緣政治等挑戰會快速因應，明後年將交出成績單；至於越南近期限電，他指出，目前越南營運規模還小，加上廠房有發電機，也正在跟綠電供應商洽談。

緯創表示，去年通膨、俄烏戰爭衝擊，導致終端需求疲軟，疫情紅利結束、拉貨動能不足市況下，個人電腦出貨下滑，不過伺服器、工業電腦、AI 運算產品持續成長。

展望今年，緯創表示，為因應環境變動，緯創科技、緯創智能將進行組織重整與整合，提升競爭力與營運績效，今年將聚焦新市場布局速度與規模、供應鏈全球化、創新融入企業文化，以及 ESG 發展策略。

緯創表示，除了在電腦市場保持領先地位，持續擴大網路通訊、AI 運算、科技服務、綠能環保、工業 4.0、汽車智能化等新興領域，達成更多元的營收與獲利來源。

供應鏈全球化方面，緯創表示，公司現在已經在越南、墨西哥、台灣都有擴廠，將會策略性整合各地資源。

緯創今日股東會通過去年財報與盈餘分配等議案，去年營收 9846 億元，年增 14%，毛利率 7.1%，營益率 2.8%，稅前盈餘 247.11 億元，稅後純益 111.62 億元，每股盈餘 4.01 元，每股發放 2.6 元現金股利，銷貨方面，伺服器、工業電腦、AI 運算產品成長顯著，其餘產品則持平或略減。