信義房屋總經理親自出馬 祭百萬年薪前進台大搶人才

台灣大學校園徵才博覽會今 (4) 日登場，科技、金融、新創等領域上百家知名企業同場搶才。信義房屋 (9940-TW) 今年除了招募更多優秀的不動產經紀人員，也釋出數位人才職缺，以及保障年薪 120 萬元的「總公司經營管理儲備幹部」職缺。不只砸重本攬才，總經理陳麗心也帶領第一屆 MA，一起與應屆畢業生現場互動。

信義房屋指出，現場學子對 MA(幕僚儲備幹部) 職缺興趣最為濃厚，包括輪調期的工作內容、未來職涯發展，甚至於面試過程應如何突顯個人優勢等，也有不少人好奇房仲業為什麼要招募數位人才，氣氛相當熱鬧活絡。

近年致力於數位轉型的信義房屋，2023 年以「造局者徵才計畫—擴張小宇宙、成就大理想」為主軸，釋出包括不動產經紀人員、分店行政人員、幕僚儲備幹部（MA）、數據科學家／數據分析師、ASP.Net 程式設計師等多元職缺，希望邀請新鮮人加入，一起擴展想像、開創職涯新格局。

陳麗心指出，近期生成式 AI 應用大放異彩，如 ChatGPT 的問答可以幫助人們更快、更有效率完成各式任務。而在科技日新月異下，客戶消費行為和房仲工作型態也在轉變，信義房屋不只早已將 AI 技術融入產品與服務流程中，開發出許多數位工具，包括「AI 智能配案」、聊天機器人「ㄚ義隨你問」等，輔助第一線的業務同仁用更 SMART 的方式增進工作效率，進而提高服務客戶品質，更持續提升人才密度，招募數位人才，並培養具有專案管理、策略思維的幕僚 MA，作為數位轉型的生力軍。

信義房屋指出，4 日台大校徵博覽會上，以 MA 計畫詢問度最高，且獲得不少來自多元科系背景的應屆畢業生關注，好奇 2 年培訓期間的工作內容、海外輪調機會等；也有熟悉 Python 的學生，好奇信義房屋數據科學家的工作內容。

信義房屋 MA 計畫是國內首度有不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部人才培養計畫，鎖定冬海內外不限科系大學、研究所的應屆畢業生，或是工作經驗 2 年內的優秀人才。