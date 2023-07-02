〈台股風向球〉7月開局 面臨4個不確定因素

今年在 AI 強勢題材的帶動下，大盤完全擺脫五窮六絕魔咒，6 月的盤勢延續 5 月份的攻勢，全月續漲 336.58 點，合計 5-6 月漲達 1336 點，進入 7 月後，台股將面臨第二季財報揭露和聯準會升息議題，再加上技術面有過熱之虞、台幣轉弱，法人預料，進入 7 月的第一周將先處橫盤整理。

台股交易員指出，台幣轉弱是值得留意的訊號，可觀察到連貶 4 周，尤其 6 月中旬開始，台幣貶幅加大，創去年 12 月以來新低，同步反映在外資動態，外資上周在集中市場大賣 604 億元，終結連 6 周買超，並創去年 9 月以來單周最大賣超。

因此，7 月開局外資動態勢必成為大盤走向的一大因素。

以外資上周賣超金額來看，主要有台積電 (2330-TW) 達 104 億元，華新 (1605-TW)62.6 億元，聯詠和長榮 (2603-TW) 均超過 35 億元，台達電 (2308-TW) 達 31 億元，緯創 (3231-TW)20 億元，聚陽和聯電 (2303-TW) 均逾 15 億元。

不過，外資也買超技嘉 (2376-TW)、元太 (8069-TW)、健策 (3653-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、大同 (2371-TW) 等。

台股交易員認為，技術面已有過熱情況，台幣若持續走弱，台股的上攻動能勢必受到壓抑，但暑期旅遊觀光、餐飲族群，以及生技展帶動的生技題材，有望延續多頭氣勢，使大盤高檔橫盤整理，除非升息議題又造成美股連動台股的系統性風險。

永豐投顧則表示，6 月中下旬起，市場由火熱轉向修正，主要因素還是聯準會官員出面喊話，未來仍有升息 2 碼的空間，聯準會主席鮑爾於國會作證時鷹派立場堅定，加上歐洲央行主席拉加德表態可能無法很快宣布升息周期結束，重申 7 月將連續第 9 次升息，以抑制通膨，並暗示即便未來幾個月暫停升息，決策官員仍傾向收緊貨幣政策。

另一方面，值得留意的是，台股技術指標日 KD 和周 KD 皆屬修正中，等待技術指標冷卻落底訊號。

永豐投顧進一步說明，目前指數和季線乖離率高達 8.2%，據過去統計資料， 指數與季線乖離率超過 7.3%，乖離再擴大的機會僅剩 5%，亦即，會向季線靠攏，回歸修正的機會比較大。