WSJ：中國人行擬任命新行長 潘功勝接替易綱

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國計劃任命中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝接替易綱，擔任人行行長，主要是相中潘功勝國際化的背景。

報導指出，潘功勝可能先獲任命為人行的黨委書記，接著再任命為行長。人行行長需要由政府指派。

潘功勝擔任中國人民銀行副行長已有十年的時間。(圖: 新華社)

59 歲的潘功勝為安徽人，在中國人民大學取得經濟學博士，並於劍橋大學完成博士後研究，曾在哈佛大學從事研究。

他在中國金融業歷練已久，他出身中國工商銀行，曾任深圳市分行副行長、總行董事會辦公室主任、戰略管理與投資關係部總經理。2008 年轉任中國農業銀行副行長，2012 年 6 月調任中國人民銀行副行長，2015 年成為國家外匯管理局局長。他擔任人行副行長已有十年的時間。

潘功勝是「互聯網金融風險專項整治領導小組」的主席，該組織任務包括取締加密貨幣使用、管制中國金融科技 (fintech) 企業等。

這項人事案消息讓人有些意外，在此之前，中信集團董事長朱鶴新是接替留美學者易綱出任人行行長呼聲最高的人選。但知情人士說，領導人最終傾向任命有國際背景的潘功勝，希望他能和世界各國的央行總裁輕鬆合作。

WSJ 指出，中國已走到經濟成長放緩、債務飆升、人口老化的關鍵時刻，任命經驗豐富的潘功勝，凸顯北京當局立場謹慎，打算在多年的防疫封鎖後，把焦點轉向穩定經濟。