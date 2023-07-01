中國「穩經濟」 潘功勝接任央行黨委書記

中國人民銀行（央行）周六（1 日）宣布，副總裁潘功勝接替郭樹清，擔任央行黨委書記，潘功勝出線凸顯北京的立場謹慎，打算在多年防疫封鎖後，把焦點轉向「穩經濟」。

據《財聯社》報導，中國央行在周六下午召開領導幹部會議，中央組織部宣布中央決定：「潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清同志的中國人民銀行黨委書記職務、易綱同志的中國人民銀行黨委副書記職務。」

另據《華爾街日報》報導，知情人士透露，潘功勝接任央行黨委書記後，可能會被任命為央行總裁。央行總裁需由政府指派。

如果潘功勝被任命為央行總裁，代表他的權力將比易綱大，易綱在中國黨國體制中的層級是央行黨委副書記。

潘功勝自 2012 年 6 月赴央行任職以來，已經在央行任職近 11 年。業界人士表示，相較於「學者型領導」的易綱，潘功勝是「專家型領導」，在房地產、債券、外匯等領域具豐富經驗，在專業領域有傑出成績。

潘功勝出生於 1963 年，在中國人民大學取得經濟學博士，並曾在劍橋大學做博士後研究。他在 2012 年調任央行副總裁前，有著豐富商業銀行管理經驗，經歷過中國工商銀行和中國農業銀行兩家國有商業銀行的重組、改制及上市。

《華爾街日報》指出，中國已走到經濟成長放緩、債務飆升、人口老化的關鍵時刻，中共任命經驗豐富的潘功勝，凸顯北京立場謹慎，打算在多年防疫封鎖後，把焦點轉向「穩經濟」。

中共總書記習近平搭建的經濟領導班子，主要由親信組成，而央行高層人事異動是金融體系廣泛重組的一環。 中國已經成立中央金融委員會，是黨中央決策議事協調機構，目的是加強黨中央對金融工作的集中統一領導。

潘功勝最近一次公開亮相是在第十四屆陸家嘴論壇，就匯率發表主題演講。他說：「多年來，我們在應對外部衝擊中積累了不少經驗，外匯市場宏觀審慎政策工具也更加豐富。我們有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行。」