美國示警 中國新反間諜法恐使外國企業面臨風險

美國周五 (30 日) 針對中國新版反間諜法提出警告，在中國的美國與其他海外公司恐因一般商業行為，面臨中國當局的懲罰。

中國今年通過反間諜立法的更新內容，將從 7 月 1 日起生效，該法將禁止傳輸任何與國家安全有關的資訊，同時擴大間諜活動定義。

中國今年還打擊美國諮詢和盡職調查公司，商業遊說人士批評，此舉將令中國的外國投資人感到不安。

美國國家反情報與安全中心 (National Counterintelligence and Security Center, NCSC) 發布公告說，中國將數據外流視為國安風險，新版和現行法律可能迫使海外企業在當地雇用的中國公民，協助北京政府進行情報作業。

NCSC 表示，這為中國政府取得和控制美國公司在中國持有的數據，提供更廣泛的法律依據。

NCSC 並說，在中國的美國企業和個人，也可能因為一般的商業行為而遭受懲罰，這可能被北京政府視為間諜活動，或是有助於外國對中國實施制裁的行為。反間諜立法的模糊之處在於，任何文件、數據、材料和物件，都可能被視為和國家安全有關，這也讓記者、學者和研究人員面臨風險。

對此，中國駐美國大使館表示，北京政府有權通過立法，以維護國家安全。

美國官員向路透表示，自中國 4 月通過新版反間諜法以來，有大量企業和團體向他們詢問有關赴中國旅行的風險。

美國國務院周五也更新對中國的旅行建議，納入可能遭到錯誤拘留的風險，建議美國公民重新考慮前往中國旅行。