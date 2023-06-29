葉倫：美中兩國存在分歧 希望赴中重建聯繫

在市場傳出美國財政部長葉倫計劃 7 月初訪問北京的消息之際，她在周三（28 日）承認美中兩國存在分歧，希望能訪問中國，與北京重新建立聯繫。

據《路透》報導，MSNBC 援引葉倫的話說：「我希望前往中國，重新建立聯繫，我們需要討論兩國分歧，以免產生誤解，不要誤解彼此意向。」

葉倫並說，即使會「給我國帶來一些經濟成本」，美國現在和將來都會採取行動，保護國家安全利益。

她並未詳細說明訪中具體時間。而《彭博》曾在本周披露，知情人士透露，葉倫計劃於 7 月初訪問中國。若葉倫成行，將是今年美中關係緊張以來第二位訪中美國官員。美國國務卿布林肯不久前才結束訪中行程，且獲中共總書記習近平接見。

中國外交部發言人毛寧對此曾在周二表示，中美兩國就各層級對話和交往保持溝通，「關於你提到的（葉倫）具體的訪問，建議向中方的主管部門詢問和了解」。

在拜登政府官員不斷表達訪中意願之際，美方仍在經貿問題上壓制中國。據《華爾街日報》周二報導，消息人士透露，拜登政府考慮對中國祭出新人工智慧（AI）晶片出口管制措施，最快下月採取行動，可能會等葉倫 7 月初訪中後才會採取行動，以免觸怒北京。

消息人士說，美國政府將要求輝達（Nvidia）(NVDA-US) 等晶片製造商在未獲許可下，禁止向中國等國家的客戶銷售晶片，且此舉是美國政府擴大去年 10 月的出口管制措施。美方的新出口管制措施，可能進一步削弱中國建立 AI 實力的能力。

中國世貿組織研究會副會長霍建國在周二說，拜登政府很難在某些關鍵問題上改變立場，但美方希望雙方透過經貿高層直接對話，強化溝通，重啟中美戰略經濟對話機制，加強管控兩國經貿風險。