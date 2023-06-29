巴隆：投資人可能不知道 這6檔股票今年漲幅更勝蘋果

蘋果 (AAPL-US) 股價一路走高，上半年飆漲 45%，市值接近 3 兆美元，向來是市場焦點，但實際上蘋果卻非今年迄今 S&P 500 指數中表現最好的股票，《巴隆周刊》點出 6 檔不屬於「七大科技巨頭」但今年漲勢超越蘋果的股票。

除了蘋果，還有這 6 家大型科技公司因生成式人工智慧 (AI) 熱潮而股價飆漲，包括：微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms (META-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，令今年迄今那斯達克綜合指數上升 30%、S&P 500 指數上升 14%。

但即使蘋果股價續創新高，市值也接近創紀錄，但今年迄今還有幾檔 S&P 500 指數成分股的漲幅更大。

該公司專司生產透明的牙齒矯正器，今年迄今股價飆漲 63%，達到每股 345.07 美元。在 3 月季度中，該公司獲利和營收均明顯高於華爾街預期。

該公司財務長 John Morici 在 4 月財報法說會上表示對第一季業績感到滿意，也滿意所有地區更加穩定的環境。「隨著今年繼續邁進，我們謹慎樂觀預期持續走穩的可能性。」

西氏亞洲 (West Pharmaceutical Services) (WST-US)

西氏亞洲是製藥公司，今年股價飆升 57% 至 369.21 美元。此前該公司公布第一季獲利和銷售業績，並上調全年銷售和獲利預期。

Monolithic Power Systems (MPWR-US)

該半導體公司今年股價上漲 50%，達每股 527.27 美元，係因 AI 熱潮讓該股與其他晶片公司一同上漲。Monolithic 還將 2 月季度的現金股利自每股 75 美元增加到 1 美元。

這檔網路安全股今年迄今已上漲 52%，每股達 74.33 美元。該公司 5 月時指出，第一季營收較去年同期增長 32%。其執行長在財報公布時表示，通過向龐大的客戶群推銷增值安全服務，公司有機會繼續提高服務營收。

在線汽車拍賣商 Copart 今年迄今已上漲 48% 至 89.71 美元。該公司 5 月表示，第三財季獲利和營收增幅超過分析師預期。

該半導體公司 5 月發布的第二季獲利和營收財測超出華爾街預期，股價今年已上漲 46%，至 91.21 美元。

該公司執行長 Hassane El-Khoury 在最近期法說會上表示，產業「需求面相當健康。」