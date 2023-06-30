【量大強漲股整理】長榮順利填息下，AI股私募案送分題股噴出後，想知道七月份的新主流該鎖定誰?

台股今天受到除權息蒸發點數影響，加上聯準會堅持央行今年可能還會升息 2 次導致經濟放緩；電子權值股疲軟、傳產走跌，盤中一度震盪回檔近 150 點，台積電尾盤在買單強拉下以及 AI 股票逆勢大漲下，帶領指數震盪走高，跌幅收斂，終場收在 16915.54 點，跌 26.76 點，成交值 2856.2 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 88.16 億元；投信賣超 1.76 億元；自營商賣超 2.5 億元，三大法人合計賣超 92.42 億元。

午盤過後買盤進場，目前貨櫃股、汽車族群以及 AI 股支撐下，跌幅收斂，持續震盪走高，有機會收紅。AI 概念股熱度不減，買盤挹注下推升股價走揚，(3231-TW) 緯創子公司，(6669-TW) 緯穎，亮燈漲停，再波段新高!

佳螢先前在 6/27 股市期皇后的影片中公開預告

https://youtu.be/4VpV2VLKVdE

(3231-TW) 緯創入股 (3661-TW) 世芯 - KY，這事件將挹注 (3231 緯創) 股價有所表現，我告訴大家這就是【送分題】

6/28(二)、6/29(三) 連二日回檔，我也持續在節目以及解盤文章中

公開預告，有機會整理後在上，6/30(五)(3231-TW) 緯創，大漲 + 8%，再波段新高! 果然再創新高! 驗證我們的看法。

網通概念股也在未來有機會受基礎建設法案影響下，走出波段行情。

(3380-TW) 明泰、(5388-TW) 中磊、(3704-TW) 合勤控都是可留意的股票。

今日是上半年最後一個交易日，周線連二黑，月線連二紅，季線也持續收紅。挺過「五窮六絕」。(2603-TW) 長榮今天除息，直奔漲停，填息力道強勁，下周進入除權息旺季，七月下旬，發放現金股利約 1.94 兆，活水湧現，提振市場信心。

想知道七月份的主流該鎖定哪一族群，影片中分享給你知道

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6/30 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3231-TW) 緯創

(2603-TW) 長榮

(3017-TW) 奇鋐

(3013-TW) 晟銘電

(8210-TW) 勤誠

(6669-TW) 緯穎

(3231-TW) 緯創

(8996-TW) 高力

(3704-TW) 合勤控

【上櫃量大上漲股】

(2230-TW) 泰茂

(6125-TW) 廣運

(6470-TW) 宇智

(4979-TW) 華星光

(3207-TW) 耀勝

(6187-TW) 萬潤

(3324-TW) 雙鴻

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