〈愛山林展望〉下半年推案不停歇 全年代銷案量估跨越2000億元

今 (2023) 年以來全台房市交易趨淡，但營建及代銷業者愛山林 (2540-TW) 卻以逆勢行銷在新北市的三重案及新竹的寶山案衝刺出亮麗的業績，其中，新竹寶山案首期 170 億元已售出 100 億元，預估將再推出的第二期總銷規模也達 170 億元，愛山林董事長祝文宇估計，下半年還將推案千億元。

愛山林在推案不停歇的努力下，2023 年全年的代銷案量上看突破 2000 億元。

祝文宇說，今年以來的新案加碼行銷火力，越是市場交易清淡，越是突顯所推產品，同時，產品的特色及在區域內的競爭力都能在清淡的市況下特別彰顯，2023 年下半年的推案也不會停，推案並將視產品在區位內的競爭力進行彈性安排。

愛山林 2023 年下半年預估將有超過 1000 億元的推案貢獻，全年上看 2000 億元的代銷案量，同時，自建案將會展現貢獻效益，2026 年前，累計會有 246 億元新案完工交屋，自建案營收占比也在明顯攀升。

愛山林 2022 年稅後純益 4.45 億元，每股純益 1.67 元，但今 (12) 日出爐的股利則擬配發高達 5 元，包括 1.5 元現金股利及 3.5 元股票股利。

愛山林去年營收為 47.34 億元，毛利率 29.79%，稅後純益 4.45 億元，每股為 1.67 元。同時，愛山林 2023 年第一季營收爲 14.99 億元，與上一季相當，年增 33.9%。