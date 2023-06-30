裕日車營運三引擎啟動 下半年二款重量車款上市

裕日車 (2227-TW) 今 (30) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，將努力維持穩健營運，下半年 NISSAN 預計導入 X-TRAIL 輕油電版車型和 KICKS e-POWER 車型，而 INFINITI 品牌也會導入兩款新車型；除了國內市場，看好轉投資東風日產銷售將優於去年，同時，也將加強拓展零件外銷。

嚴陳莉蓮表示，NISSAN 今年計畫推出三款新車型，X-TRAIL e-POWER 已於 2 月上市，下半年將推 X-TRAIL 輕油電版車型，升級 VC-Turbo 與輕油電動力，打造旗艦休旅、科技精品的產品形象，並導入 KICKS e-POWER 車型，提供消費者更多元的產品選擇。

而 INFINITI 品牌預計導入兩款新車型，包括 QX55 23 年式將提升配備、QX50 24 年式搭載 ProPILOT 先進智慧駕駛輔助科技。

除了在國內持續有新車款上市，對於中國車市，嚴陳莉蓮說明，中國去年新車銷售 2686 萬台，東風日產乘用車銷售 91.7 萬台，衰退 14%，但預估今年全市場回升至銷售 2760 萬台，年增 3%，而東風日產銷售成績也將優於去年。

此外，裕日車仍致力於零件外銷，今年除了持續拓展東南亞和中東等國家的銷售機會，也將積極爭取與日產母廠合作開發選配件，未來可回銷日本、北美等地區。

展望未來，嚴陳莉蓮強調，在全體股東的支持和所有同仁的共同努力下，有信心創造更卓越的績效。