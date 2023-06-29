5000大企業半導體最會賺 獲利前10大包辦4席

去 (2022) 年 5000 大企業稅後純益共 4 兆 3611 億元，年減逾 2 成，為歷史次高；以獲利表現來看，去年前 10 大企業主要以半導體產業最會賺，前 10 大獲利排名中半導體就包辦 4 席，分別為：台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (2311-TW) 同步進入獲利前 10 大的企業，其中台積電獲利破兆元。

根據 CRIF 中華徵信所最新公布「2022 年台灣地區大型企業排名 TOP5000 研究」調查，2022 年稅後純益前 10 大企業主要以半導體產業為主，原因在於隨著 AI、車用電子、物聯網等智慧終端解決方案的複合成長率拉升，讓台灣半導體業上中下游龍頭企業不僅排名明顯提升。

台積電、聯發科、聯電、日月光投控分別排名第 1、5、7、9 名，其中，台積電獲利規模一年成長 70.4% 的動能，稅後純益 1 兆 165 億元，連續 19 年勇奪「獲利王」。

其他獲利前 10 大企業，還包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、鴻海 (2317-TW)、萬海 (2615-TW)、富邦人壽、富邦金 (2881-TW)。

在營收部分，去年 5000 大企業總營收總額達 43 兆 1552 億元，續創歷史新高，其中鴻海以 3 兆 8037 億元的營收淨額連續 18 年穩居第 1 名寶座，營收成長率 4.39%；台積電則以營收淨額 2 兆 2523 億元維持第 2 名地位。

此外，台灣中油從 2021 年第 7 名上升到第 4 名，營收成長率 35.20%，擠下廣達 (2382-TW) 與仁寶 (2324-TW)。

觀察營收前 10 大企業，電子製造業占有六席，包括鴻海、台積電、和碩 (4938-TW)、廣達、仁寶及緯創 (3231-TW)；公營事業則有中油、勞保局，傳產則由台塑 (1301-TW) 拿下，金融業則為國泰人壽。

在經營績效部分，航運需求持續反彈到去年上半年，並具體反映在經營績效前 10 大企業名單，長榮、陽明、萬海等航運三雄連續 2 年進入經營績效前 10 名。

另外，其他 7 家名列經營績效前 10 大企業則包括：台新創投、台積電、旭隼 (6409-TW)、信驊 (5274-TW)、巨漢系統科技、明緯企業及嘉澤端子。