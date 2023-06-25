半導體大廠除息、華碩發表新機、5月景氣燈號 本周大事預告

6 月為除息旺季，半導體大廠聯電與日月光投控都將除息，挹注台股活水，華碩本周四晚間發表新一代 Zenfone 系列旗艦手機，釋出最新功能，另外，國發會本周四將公布 5 月景氣燈號，恐亮出連七藍，以下為本周大事預告：

聯電、日月光投控除息 合計發出 835 億元現金

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 此次每股擬配發 3.6 元現金股利，共配發 450.17 億元的現金，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 此次每股配發高達 8.8 元現金股利，一共發出 384.82 億元，兩者共發出合計 835 億元的股息，將挹注台股活水。

華碩推新一代 Zenfone 10 搭載高通 Snapdragon 8 Gen2

華碩 (2357-TW) 預計在本周四 (29 日) 晚上 9 點舉辦新一代 Zenfone 系列旗艦手機發表會，預告 Zenfone 10 將延續 Zenfone 9 的尺寸，瞄準 6 吋以下的旗艦機種，搭載高通最新 Snapdragon 8 Gen2 處理器，強化 AI 運算功能。

景氣疲軟 5 月景氣燈號恐亮連七藍

國發會將在週四 (29 日) 公布 5 月景氣燈號，受全球景氣持續疲軟影響，我國出口持續呈現衰退，5 月景氣燈號恐呈現連七藍，國發會表示，從各項指標上來看，目前仍在庫存去化階段，預估要到下半年景氣才有機會翻轉。