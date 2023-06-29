【選股策略】大盤過了萬七，投信就開始連賣？5檔投信突然偷買股大公開

一、盤勢焦點 – 大盤過萬七，投信開始轉賣方！

昨 (28) 日台股收盤上漲 0.28% 收在 16935，櫃買收盤上漲 0.41% 收在 220.64，大盤和櫃買未站上短期均線，盤面處在多頭拉回格局。

美股昨日 4 大指數同步上漲，站上 5 日均線，以費城半導體上漲 3.6% 最為強勢，半導體概念股出現反彈。

籌碼部分外資在台股期貨的未平倉多單淨額不到 8000 口，回到 5/15 以來新低，當初位階在 15500。

上篇文提醒官股和外資出現多單大幅獲利了結的狀況，過去一週便迎來了拉回。

從新冠疫情以來，投信幾乎持續站在買方，是三大法人界的大哥兼霸主。

這波大盤反彈過萬七之後，投信出現了連 8 賣的賣超行為。上次投信連 9 賣，是在 2021/6/30 ~ 2021/7/12，大盤在 17700~18000 的位階，接著大盤就在 8 月底和 10 月初回測 16200 關卡，從高點拉回 10%。

雖然歷史不一定會重演，但有時候總會驚人地相似，在大盤漲多且投信連續多日賣超時，投資人宜留意風險控管。

二、三大法人霸主？ – 投信突然偷買股！

過去這幾年，投信成了市場上的明燈，也有了三大法人界霸主的稱號。

三大法人是什麼？原來「它」才是績效霸主，回測勝率高、報酬最亮眼！

上面的影片和大家介紹了投信可以怎麼看，但是舉例的部分只舉了基本的：以投信買超 100 張為例，隔天就進場持有 20 天，並沒有設定任何的停利和停損，策略算是相當粗糙。

如果投信今天買超 150 張，隔天卻賣出 1000 張，當這樣的案例出現時，影片的策略還是會要抱著 20 天，聽起來就怪怪的對吧！

因此，邏輯上來說，會希望今天因為投信而買，買進之後不要遇到投信大賣的狀況！咦！？要怎麼知道投信接下來不會大賣呢？最大的關鍵就是：投信手上只要不要持有很多，他就沒辦法大賣啦！

但接下來又會有一個疑問了：證交所每天 14:45 公布投信買賣超，一堆買超才幾張的股票，這樣也算嗎？

別擔心，AI 投顧都幫你準備好了！投信點取連結到 Line@ 來看清單吧！

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若使用 XQ 全球贏家來回測的話，過去策略的走勢如下：

三、投信突然偷買股

近期投信突然偷買股包含 (1792-TW) 中化生、(4175-TW)杏一、(4551-TW)智伸科、(5309-TW)系統電、(6180-TW)橘子 5 檔，投信買超幅度依序是 330 張、75 張、100 張、203 張、62 張。

(推薦完整閱讀：這 5 檔投信突然偷買股快來看...(附上策略和教學影片！))

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