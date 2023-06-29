理財漏洞揭曉：45歲夫妻現金1千萬卻遭遇存款見底的危機

李明和王蓉是一對 45 歲的夫妻，他們辛苦工作了 25 年，經過多年努力終於繳清了房貸，手邊也有大約 1000 萬的現金。然而，儘管他們的財務狀況相對穩定，他們仍然對即將來臨的退休生活感到一絲不安和恐懼……

李明是外商科技業的工程師，每天忙於工作，而王蓉則是一名護理師，沒日沒夜，照顧病人的健康。多年來，他們為了給家庭提供更好的生活，付出巨大的努力，同時也犧牲了許多屬於自己的時間。李明常常需要三更半夜與國外總公司開會、王蓉也因為在醫院工作則需要輪班照顧病人，也幾乎是 24 小時待命。在他們年輕時，體力、精神恢復得快，還撐得過去，但轉眼已是中年，他們已漸漸無法再像之前那樣拚搏了。

如今，房貸終於繳完，李明心想終於可以放鬆下來，只要再穩穩工作 15 年，退休前累積到 3000 萬資產應該不是太大問題。沒想到王蓉卻提出希望有能力培養就讀高中的小孩出國留學，除了增廣視野外，她認為拿到國外學位，對孩子以後的發展更有優勢。

為孩子提供好的教育，是所有父母的目標，但教育成本逐年墊高，尤其要送孩子出國，費用更是不可小覷，因此李明與王蓉開始思考第二人生的財務規劃，希望可以給小孩好的教育品質，同時可以逐步實現自己的退休規劃。長期協助上班族做整體資產規劃的永誠資產管理處，幫他們進行全面的財務健檢，並提出健檢報告書，列出以下數據：

支出收入比 52.50% 名目儲蓄率 47.50% 生活費用比 35.25% 資產變現率 66.66% 負債比 0.00% 償債壓力指數 0.00% 超額現金比 365.50% 維持未來 30 年所需開銷 3800 萬（可索取試算）

從以上可見李明與王蓉這對夫妻，擁有穩定的現金流量，沒有房貸、負債比，同時目前淨資產也有近 1000 萬元，已經有很好的家庭財務基礎。但有幾個問題應加以注意跟改善：

問題點 1：收入變多，生活支出也隨之增加

李明與王蓉家的「生活費用比」占 35.25%，看得出來家庭生活費用比較高，生活費用就是「必要的」食衣住行費用，例如：房貸、水電瓦斯、交通費、信用卡費、外食餐費等，明顯超出參考指標，主要是因為生活寬裕、 消費能力增加後，漸漸累積上去的。最可怕的是當家庭的日常消費提高後，就很難降回原本的水準。幾年下來，薪水增幅恐被高消費狠狠吃掉，回頭才發現資產累積金額跟自己的收入不能相符，因此夫妻倆應該要存下更多錢、擁有更多資產，避免成為賺多花多的高薪族群。

問題點 2：滿手現金，錢會越來越薄

他們還有第二個需要留意的，是「現金部位占比過高」，也就是手上能支配的現金很多。當然現金部位擁有絕佳流動性與安全感，也可以實現短、中期財務目標，但以現有利率環境分析，通貨膨脹率大於存款利率，會使得資產容易呈現出「實質負利率」的情況，也就是現金的購買力將隨時間下降，逐步侵蝕辛苦累積的資產。

問題點 3：資產將呈現逐年下降趨勢

雖然近年來李明家的房貸已繳完，但隨著未來孩子出國念書，所產生之年支出恐將持續增加。同時隨著屆齡退休年紀，未來的支出只會增、不會減。而且許多人在準備退休金規劃時，會以目前的物價、消費水準作為判斷未來需要多少退休金的標準，但這樣的規劃是不完善的。忽略「通膨因素」可能會讓你的退休金規劃面臨「退休金準備不足」的風險！

認識自己的財務實力，提前準備讓你更輕鬆

大眾對於自身財務能力的判斷，往往出於直覺及過往的經驗，就像李明夫妻，努力工作多年，原以為往後的日子可以如自己所願，讓子女出國深造取得好的發展基礎，也讓夫妻倆能安穩退休。

但人的一輩子可以賺到多少錢、可以透過財富換來多少幸福，其實都是要用心打造，從認識自己的財務結構出發，了解家庭現金流量未來的變化，甚至是退休準備時應達成的資產目標。大多數人「賺多少，花多少」的觀念，經常使得人生只能將就過日子。而這世界上絕大多數成功，是提前在事情發生之前，便決定了正確方向，並長期堅持，這將使一個人的人生遠比想像的更豐厚精彩。

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