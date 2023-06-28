AI拉回仍是主流，鎖定標的把握切入點

台股連續回檔之後，今天進行反彈，其實趨勢在 AI 的帶動下已經很明確，過去我已經用人類發明汽車跟大家形容過，未來 AI 會如影隨形伴隨人類生活。

所以不用擔心會泡沫，有拉回仍是偏多操作，尤其是 AI 相關的個股絕對是首選，所以昨天我在節目也跟大家預告網通可以留意，今天果然強勢上漲。

由於 AI 運算出的資料必須透過傳輸才能遍及全世界到各位的手上，而傳輸靠的絕對是以光纖為主，所以連動到的硬體裝置就相當多，但這一波上漲的個股卻只有金像電、華星光較為亮眼，其實這並不合理，因為能受惠到的公司並非少數，所以還沒漲的個股就是我們鎖定標的。

昨天大盤急跌，我鎖定的 2 檔股票逆勢上漲，今天當然也是持續穩定墊高，歡迎趕快跟上我們一起布局，千萬別等到像華星光今天這樣噴出大漲的時候才想要切入，到時候成本一定會高出很多。

而廣達的部分，股價回測「大富線」後也是沒有跌破，所以昨天下跌你動搖了嗎? 還是跟我們會員一樣不動如山呢? 所以擁有「大富線」絕對可以幫你做出判斷。

勤誠也是一樣的道理，今天是不是就亮燈漲停了，技術分析不是沒有用，只是每個人累積的經驗不同，做出的決定也不同，如果你缺乏經驗也還在累積當中，那麼就更需要好的工具來幫助你做出正確決策，「大富線」絕對是你最好的選擇。

最後大同股價今天再創波段新高，買到這種強勢股最怕就是抱不住波段，因為股價只要震盪就會害怕，這就是人性，但我們會員看著「大富線」沒有跌破就是勇敢續抱，過去像建準、技嘉… 等大波段的獲利就是這樣來的，所以如果你也想像我們會員一樣賺大波段，歡迎加入我們!!





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