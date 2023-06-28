Databricks推出AI助手 協助企業分析數據

Databricks推出AI助手 協助企業分析數據。（圖：REUTERS/TPG）
Databricks推出AI助手 協助企業分析數據。（圖：REUTERS/TPG）

Databricks 周三 (28 日) 推出一款人工智慧 (AI) 助手，幫助企業用戶用日常語言詢問有關其公司數據的複雜問題。

Databricks 是一家總部位於舊金山的新創公司，最新估值達 380 億美元，與 Adobe Inc (ADBE-US) 和 Intel Corp (INTC-US) 等多家科技公司一起競相使用可以進行類人對話的聊天機器人，來篩選銷售交易或書面報告等業務數據。

Databricks 的主要產品是以易於訪問和分析的方式保存大量企業數據的技術。但這樣做通常仍然需要數據科學家編寫電腦代碼來查找和操作數據。

但該公司這個名為 LakehouseIQ 的新系統將讓用戶自然地提出問題，而不需要使用電腦代碼；而是由 AI 系統在幕後解釋問題、獲取所需數據、讀取數據並給出答案。

Databricks CEO 葛德西 (Ali Ghodsi) 希望 AI 系統特別有用，因為它將根據公司自有數據而非網路上的通用數據進行訓練。Databricks 認為，這應該能讓 AI 快速了解相關訊息，例如公司財政年度的日期或產業特定術語。

葛德西說，「任何組織中都會有很多三個字母的縮寫詞。它們代表很多不同的東西，甚至不是公司裡每個人都知道。」「在對客戶的特定數據進行培訓後，新的 Databricks 產品可以『理解行話，了解您正在工作的領域』。」

Databricks 周一 (26 日) 以 13 億美元價格收購 AI 新創公司 MosaicML。

不同於主要面對消費端的 ChatGPT，MosaicML 聚焦於企業端需求，提供一個平台讓各個企業都能夠在安全環境中訓練和部署 AI 模型，並且幫助企業降低 AI 系統的開銷。Databricks 收購 MosaicML 也是由於看好後者的生成式 AI 模型在企業端的商業化能力。

在被收購之後，MosaicML 將成為 Databricks Lakehouse 平台的一部分；MosaicML 整個團隊和技術都將納入 Databricks 旗下，為企業提供統一平台來管理數據資產，並且能夠使用自有專有數據來構建、擁有和保護自己的生成式 AI 模型。

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