SKYTRAX評比 長榮航拿下全球最佳豪華經濟艙

擁有航空界奧斯卡美譽的知名航空服務調查機構 SKYTRAX 公布最新 2023 年全球航空公司大獎，長榮航 (2618-TW) 一口氣囊括「全球十大最佳航空公司」第 9 名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」和「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第 1 名等 16 個獎項。

長榮航此次是 5 月獲得該機構評選為五星級航空公司後，再度囊括多個獎項。

長榮航表示，隨著全球航空業重返疫情前榮景，正加快腳步推各項嶄新的服務，並於下半年陸續推各式機上美食、更換服務用品。

長榮航自 1992 年首創航空界豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領同業仿效，成為目前航空公司的主流產品。

隨著機隊和航網規模持續擴張，長榮航除了在波音 777-300ER 機隊配置豪華經濟艙之外，也將於明年中開始，於波音 787-9 客機配置豪華經濟艙，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

SKYTRAX 為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以乘客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標，該機構透過網路問卷方式，針對超過 350 家航空公司和機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過 1300 萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。