鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至14.51元，預估目標價為388元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.64元下修至14.51元，其中最高估值15.39元，最低估值14.21元，預估目標價為388元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.39
|16.77
|19.17
|最低值
|14.21
|14.99
|16.45
|平均值
|14.66
|15.81
|17.81
|中位數
|14.51
|15.68
|17.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|75,170,050
|84,001,460
|94,342,140
|最低值
|70,580,000
|74,326,000
|86,936,000
|平均值
|72,883,950
|79,613,480
|89,890,610
|中位數
|72,906,750
|79,623,230
|88,808,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|13.85
|10.67
|9.4
|10.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
|54,144,662
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。