盤後速報 - 研華(2395)下週(7月4日)除權息10.99元，預估參考價358.69元

研華(2395-TW)下週(7月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利9.99元，股票股利1元，合計股利10.99元。

以今日(6月27日)收盤價404.50元計算，預估參考價為358.69元，權息值合計為45.81元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

研華(2395-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。近5日股價下跌0.86%，台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 404.50 9.98772 2.47% 0.998772
2022/07/07 328.5 7.9804 2.43% 0.0
2021/07/08 347.0 7.0928 2.04% 0.0
2020/07/31 345.5 7.7893 2.25% 0.9986
2019/07/09 264.0 6.795672 2.57% 0.0

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