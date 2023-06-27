盤後速報 - 研華(2395)下週(7月4日)除權息10.99元，預估參考價358.69元

研華(2395-TW)下週(7月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利9.99元，股票股利1元，合計股利10.99元。
以今日(6月27日)收盤價404.50元計算，預估參考價為358.69元，權息值合計為45.81元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
研華(2395-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。近5日股價下跌0.86%，台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|404.50
|9.98772
|2.47%
|0.998772
|2022/07/07
|328.5
|7.9804
|2.43%
|0.0
|2021/07/08
|347.0
|7.0928
|2.04%
|0.0
|2020/07/31
|345.5
|7.7893
|2.25%
|0.9986
|2019/07/09
|264.0
|6.795672
|2.57%
|0.0
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