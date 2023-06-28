【企業故事】AMD、通用汽車如何走出谷底？兩位女性領導人扮演關鍵角色

一、2023 年 S&P 500 女性 CEO 比例達 8.2%

2018 年 S&P 500 指數中只有 31 位女性擔任企業的執行長 (CEO)，女性佔比 6.2%。然而，到了 2023 年，女性 CEO 的數量增長到了 41 位，女性 CEO 的比例成長到 8.2%。

二、拯救公司的傑出女性 CEO

1. Lisa Su－超微半導體 (AMD)

蘇姿丰 (Lisa Su) 於 2014 年 10 月起擔任超微半導體 (AMD-US) 的 CEO。當時 AMD 正處於破產邊緣。此後，AMD 的股價一路飆升，從每股不到 3 美元飆升至 110 美元，用了不到十年時間股價飆漲了超過 3100%，期間股價更創新高至 160 美元 (2021 年)。接下來，她準備在 AI 領域中與輝達(NVDA-US) 一較高下。

2014 年蘇姿丰剛晉升為 CEO 時，AMD 可說是腹背受敵，既無法準時完成產品交貨、財務狀況不佳，對外又有英特爾、輝達、高通和三星瓜分市場份額。因此她決心大刀闊斧裁員優化生產流程，要求工程師專注於打敗英特爾晶片，2016 年新晶片架構 Zen 的誕生，這才讓 AMD 轉危為安。隨後陸續與聯想、SONY、Google 和 Amazon 簽約，光是資料中心的訂單就為 AMD 帶來龐大營收貢獻。

現今 AI 時代來臨，AMD 憑借 AI「超級晶片」MI300 AMD 向輝達發起挑戰，這款新的 GPU 晶片有望在 Q4 開始出貨。同時，AMD 去年以約 500 億美元收購賽靈思 (Xilinx)，有助 AMD 在強大網路、人工智慧的資料中心等關鍵市場，將成為後續營收成長的重要引擎。

2.Mary Barra－通用汽車 (General Motors)

瑪麗芭拉 (Mary Barra) 於 2014 年 1 月開始擔任通用汽車 (GM-US) 的 CEO，並於 2016 年 1 月開始擔任公司董事會主席，成為汽車製造領域第一位女性 CEO。瑪麗芭拉接手通用汽車時，正值公司面臨點火開關召回事件的危機中，最終，瑪麗芭拉的危機處理成功的挽救此事件對公司造成的傷害。

當時部分車型的點火開關存在設計缺陷，開關在運行過程中受到輕微碰撞或扭轉導致發動機熄火，因此造成多起車禍身亡事故，通用汽車為此在 2014 年 2 月宣佈大規模召回行動，召回車輛約 2700 萬輛。隨後，美國交通部國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 也對通用汽車進行了調查，並罰款近 10 億美元。而事件的落幕要歸功於瑪麗芭拉，積極的對大眾解釋通用汽車的錯誤，以及公司將採取哪些改進措施，比如「為安全發聲(Speaking Up for Safety)」的項目就是內部改革的重要前哨，致力改善公司的安全文化。

2014 年瑪麗芭拉上任通用汽車 CEO，曾對外宣布將在十年內達成 10％的稅前淨利率，期限即將一晃而過，2014 年至 2022 年的稅前淨利率由 2.7% 成長到 7.4%，其中 2021 年曾達成 10% 的目標。2021 年她立下全新目標，預計將在 2030 年營收翻倍且超越特斯拉成為電動車龍頭。(文章來源: 女力崛起！企業翻身的故事)

三、豐存美股，小資族逆風翻盤

小資族若也想在市場中逆風翻盤，可鎖定科技類股，近年的績效表現優於指數型 ETF，不過仍要提醒投資人評估自身風險承受度再去選擇積極型投資標的。

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豐存美股中，女性 CEO 企業與 SPY 的績效比較如下：

以近三年績效表現排序，報酬率由高到低依序為 ORCL>AMD>SPY>GM>CVS>C。

【豐存美股三大優勢】

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