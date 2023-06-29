〈貴金屬盤後〉鮑爾不排除連續升息 金價跌向1900美元  

黃金期貨周三 (28 日) 觸及逾三個月低點，主因是多國央行預期接下來會繼續升息，尤其聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說時透露，不排除連續升息，打壓貴金屬的魅力。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 1.60 美元或近 0.1%，報每盎司 1922.20 美元，是 3 月 14 日以來最低。

世界主要央行總裁周三齊聚歐洲央行 (ECB) 在葡萄牙辛特拉舉辦的年度中央銀行論壇，矢言除非有證據顯示已經成功，否則會繼續對抗通膨。

鮑爾演說時指出，由於美國就業市場依舊強勁，未來利率須有更多限制性，點狀圖顯示再升息二次機率高。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說：「基本上，危機驅動黃金市場的.... 一直是 Fed 的談話和行動。」

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「雖然市場押注 Fed 將在 7 月升息，對黃金來說更相關的因素是，市場同時也降低對明年降息的押注。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預測 Fed 7 月升息機率為 82%，而且今年底前不太可能降息。

ICE 美元指數 (DXY) 堅挺，上漲 0.4%。美元升值代表對海外買家來說，以美元計價的黃金相對昂貴。但同時，10 年期美債殖利率下滑，使黃金跌幅受抑制。

瑞銀集團 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說：「美國良好的經濟數據，依然對黃金帶來逆風，因為這可能促使 Fed 官員重申鷹派立場。」周二的數據顯示，美國 5 月獨棟屋銷售激增至將近一年半高點，6 月消費者信心也跳增。

黃金在過去幾周大幅反轉，5 月 4 日曾收在歷史次高價、每盎司 2055.70 美元，但現在卻日益接近技術面轉捩點，跌向每盎司 1900 美元。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，由於投資人押注今年還有更多升息，黃金需求正在減弱。

然而，Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，黃金仍守住關鍵的 1900 美元，顯示投資人還沒有全面棄守這項避險資產，「雖然升息削弱黃金的吸引力，但對於央行過於激進可能導致經濟衰退的擔憂，讓黃金走勢相對穩定，投資人仍希望盡可能保持避險工具。」

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