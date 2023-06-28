華德動能攜手大南汽車 示範三型電動巴士量產上路

大南汽車向華德動能 (2237-TW) 採購的承德幹線示範三型 48 輛電動巴士於今 (28) 日舉行通車暨北投智慧型充電站啟用典禮，本批電動巴士搭載國產化動力馬達與驅控器、車道偏移輔助系統 (LKA) 等多項智能 ADAS，以及 CCS1 智能充電機，是真正實現量產上路運行的示範三型車型。

華德動能說明，本路線是交通部示範計畫核定，單一路線車輛數最多且路線縱貫台北市南區到北區，是巿內路線最長的幹道公車，大南汽車將藉此 48 輛電動巴士，每年減少約 2890 公噸的碳排放，為台北市節能減碳做出貢獻。

示範三型電動巴士配置車王電子 (1533-TW) 自主研發關鍵零組件，包括主動式電池平衡系統、取得 ECE-R100-2 的液冷電池 PACK 安全認證，車輛控制器 (VCU)、高低壓分電器 (PDU)、車身控制器、多功能車規閘道器、高壓線束、TPMS 等主要零組件。

而車體生產採用全球首創車身骨架自動化電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追踪系統，進行車身骨架焊接。

另一方面，大南汽車全新建置的智能充電場站，由華德動能整體設計，年後開始承包施工，本月正式啟用。

華德動能指出，場站全區搭載太陽能板、120kWCCS1 雙槍充電機、儲能櫃，以及華德動能子公司銓鼎科技開發的充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量和排班自動運算來完成充電程序，讓充電場站的台電契約容量有效降低至少 35%，也減少人工充電管理和基本電費支出。

華德動能於 2 月成為首家完成交通部示範計畫要求的十項國產化認證。