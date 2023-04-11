原告律師怒斥嬌生以詐欺手法 二度聲請子公司破產

嬌生 (JNJ-US) 公司不斷努力以 89 億美元的破產和解方式解決滑石粉訴訟，但代表癌症受害者的律師周一 (10 日) 提交的訴狀指出，嬌生違反法院先前已將其駁回的命令，其作法應以「詐欺手段」駁回。

原告律師方譴責嬌生重新聲請其子公司 LTL Management 破產的舉措，且在前訟遭駁回短短兩小時就再度聲請，其法律手段具爭議性。

原告律師方表示，因今年 1 月位於費城的美國第三巡迴上訴法院裁定，LTL 未陷入財務困境，不符合破產保護的需求而駁回其聲請，此後嬌生自 LTL 轉移 500 億美元的資產，詐欺性地營造「財務困境」。

嬌生上周表示，針對當前和未來指控其嬰兒爽身粉產品致癌的滑石訴訟，包括迄今已在紐澤西州聯邦法院提出的 3.8 萬起訴訟，公司新提出的破產計畫是最佳解決方案。

嬌生若要成功解決此訴訟，必須再次為 LTL 子公司成功聲請第 11 章破產保護，並再次取得其癌症受害者 (LTL 破產債權人) 的必要支持。

嬌生表示，目前已有 7 萬人簽署支持其新的 89 億美元和解計畫，但尚不清楚能否達到法庭批准其和解計畫所需的 75% 支持率門檻。

原告則對嬌生聲稱的債權人支持率提出異議，主張 4 萬名原告反對新和解方案，嬌生係與後來參加訴訟的律師事務所簽署協議來製造支持的假象，但後來參加訴訟者從未對嬌生提起滑石粉相關訴訟。

嬌生並未提供目前公司面臨的滑石粉訴訟賠償估計金額。嬌生除了面對已提起的訴訟，也試圖一併解決未來可能提起的訴訟。

代表 2.1 萬名滑石粉索賠者的原告方辯護律師 Jim Onder 支持嬌生的新和解計畫。他稱，律師事務所代表許多尚未提交案件的客戶並非罕見手段，尤其是嬌生的滑石粉訴訟案件，因為 LTL 首次聲請破產後就阻止 2021 年 10 月以後欲對其發起的訴訟。