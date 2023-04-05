89億美元滑石粉訴訟和解緩解消費者部門分拆壓力 嬌生盤前股價走揚

美股周三（5 日）開盤前，交升股價漲近 3%，該公司提出以 89 億美元解決滑石粉致癌官司，獲得數千名索賠人的支持，緩解其消費者健康部門 Kenvue 上市計畫的壓力。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 盤前股價上漲 2.58%，每股暫報 162.58 美元。

一些分析人士對新的和解方案持樂觀態度，這比最初的 20 億美元金額要多太多，因此他們認為這起訴訟案可能會就此落幕。摩根大通分析師 Chris Schott 在一份報告中說，和解金額和其預估的 80 億至 100 億美元相符。

嬌生昨晚間表示，已獲得約 6 萬名索賠人的支持，這些人指控其標誌性的嬰兒爽身粉和其他產品中的滑石粉會致癌。該公司的律師團隊重申，有關滑石粉致癌的說法缺乏科學依據，並指責原告律師繼續替客戶做廣告，希望從中賺取大筆金錢。

今年 1 月，美國上訴法院裁定，嬌生有爭議的「德州分裂合併法」策略無效。在該策略中，嬌生試圖將滑石粉責任轉移給子公司 LTL Management，後者立刻聲請破產保護。

根據協議，雖然嬌生和 LTL Management 將保留美國和加拿大銷售的滑石粉責任，但 Kenvue 將負責這些地區以外的責任。

瑞士信貸分析師 Trung Huynh 在一份報告中說：「我們認為，今天的公告應該有助於消費者部門首次公開發行（IPO）。」

TD Cowen 分析師 Joshua Jennings 在報告中寫道，6 萬名原告支持意味著法官批准嬌生重組計畫所需 75% 的絕對多數。整體來說，嬌生擬議的方案獲得原告大多數人以及代表原告的前 18 家律師事務所的大力支持。