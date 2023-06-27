Meta推「Quest Plus」訂閱服務 每月可免費遊玩兩款遊戲

根據外媒《The Verge》周一（26 日）報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏宣布虛擬實境（VR）訂閱服務「Quest Plus」，用戶可透過訂閱該服務每月免費遊玩兩款 VR 遊戲，費用為每月 7.99 美元，年費則為 59.99 美元。報導指出，該訂閱服務類似索尼集團旗下的 PlayStation Plus 服務，較勁意味濃厚。

Meta 在部落格中寫道，訂閱服務結合 VR 熱門作品、隱藏的瑰寶和經典遊戲，是最經濟實惠的方式擁有殺手級的應用程式內容。根據該公司的影片介紹，Quest Plus 訂閱用戶將「每月獲得兩款遊戲」，其中 7 月的遊戲分別是《Pistol Whip》和《Pixel Ripped 1995》、8 月則為《Walkabout Mini Golf》和《MOTHERGUNSHIP: FORGE》。

報導指出，訂閱服務後新的且可申請的兩款免費遊玩遊戲會在當月 1 日出現，而且和 PlayStation Plus 的服務一樣，只能免費遊玩當月公布的兩款遊戲。目前還不清楚 Meta 對 9 月以後的兩款免費遊戲規劃。

值得注意的是，如果在 7 月 31 日前訂閱 Quest Plus，第一個月的費用只要 1 美元。

祖克柏表示，Quest Plus 訂閱服務不僅可在 Meta Quest 2 和 Quest Pro 使用，而且等到 Quest 3 正式推出時也會有該項訂閱服務，預估公司會在今年秋季大肆推廣這項新的訂閱服務。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價下跌 3.62%，每股暫報 278.29 美元。