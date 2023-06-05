生技中心揮軍北美生技展 展出三大平台與9項新技術

2023 年北美生物科技大展 (US BIO) 將在美國波士頓登場，生物技術開發中心今年由董事長涂醒哲率團參展，除了展出三大平台與 9 項創新技術外，也帶領台灣生醫廠商、新創公司與國際接軌。

生技中心在 US BIO 前夕，與新英格蘭玉山科技協會 (MJNE) 攜手，恢復舉辦實體 Taiwan Biotech Forum(台灣生技論壇)，此次論壇以「剖悉全球核酸藥物和 CDMO 市場趨勢」為主題，期待藉此增加台美雙邊於次世代技術研發能量與產業推廣的實質交流。

此外，更特別邀請到有生醫界愛迪生之稱的 MIT(麻省理工學院) 教授、Moderna(莫德納) 共同創辦人 Bob Langer 發表演說，並分享全球核酸藥物最新的發展技術趨勢和應用前景。

生技中心今年在展會中，抗 CD73 單株抗體治癌藥物和 Globo H CAR-T 免疫細胞治療技術開發有突破性的發展，目前已從先導藥物探索和最佳化階段進入臨床前試驗階段。

執行長吳忠勳指出，2023 US BIO 大會幾個最受矚目議題，包括次世代新興療法、基因與細胞治療、免疫療法、腫瘤學、外泌體、核酸藥物 CDMO 等，生技中心長期投入癌症新藥與精準醫療的開發，今年呼應大會參展主軸，展出 3 大平台與 9 項創新技術。