〈台股盤前〉費半強彈添多頭熱度 族群輪動優於大盤走勢

台股昨日盤中一度收復萬七大關，但午盤結帳賣壓出籠，終場收黑下跌 171.34 點，收在全場最低點 16887.9 點，成交值 2938.53 億元，不過，隨著暑期將至，相關族群受到拉抬，仍維繫多頭火種，隨著費城半導體指數大漲，美股偏多，今日族群輪動、優於大盤走勢的格局不變。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 136.34 億元，其中，外資賣超 109.27 億元，為連 2 賣，投信賣超 29.93 億元，更是連 8 賣，僅自營商小買 2.86 億元。

美股方面，由於美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，且 5 月耐久財訂單量已連 3 個月成長，四大指數上漲。

其中，道瓊指數收紅逾 210 點，終結連 6 跌，收 33926.74 點；那斯達克指數上漲 219.9 點或 1.65%，收 13555.67 點；標普 500 指數上漲 49.59 點或 1.15%，收 4378.41 點；費城半導體指數大漲 126.64 點或 3.60%，收 3642.41 點。

美國總統拜登宣布，衝刺全美寬頻網路建設，預計提撥逾 420 億美元來打造全美高速網路的預算，將陸續發放，目標 2030 年前全美都能快速上網，有利台廠相關廠商如中磊 (5388-TW)、啟碁、智易、仲琦、正文等迎來新商機。

鴻海 (2317-TW) 與電動車夥伴 Lordstown Motors 合作關係破裂，Lordstown 向法院遞交破產申請文件外，並提告鴻海欺詐等，鴻海則回應保留法律權益。

高通推出首款以 4 奈米打造的 4 系列平台，提供快速的 CPU 速度、清晰的攝影和錄影，以及高速 5G 和 Wi-Fi，包括紅米、vivo 等品牌將採用。

亞泥 (1102-TW) 董事長徐旭東表示，台灣市況還好，中國則因房地產資金短缺而受衝擊，但看下半年可望好轉。

法人指出，AI 概念、電動車充電與儲能，持續處產業長多趨勢，惟多檔指標股因波段漲幅不小，與現獲利了結賣壓，是正常狀況，可留意籌碼逐漸轉向 7 月的題材主軸，如遊戲、重電、生技等。