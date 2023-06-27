外資首評M31 目標價看到1180元

外資今 (27) 日首度針對 M31(6643-TW) 出具報告指出，M31 目前在全球市佔率仍低於 1%，隨著中國持續推動半導體自主化，未來發展空間大，首評給予優於大盤評等，目標價達 1180 元。

外資指出，IP 和 EDA 是亞洲半導體供應鏈缺失的一環，觀察大中華區市占率，晶圓代工達 70%，IC 設計約 40%，但在 IP 與 EDA 工具上，去年台灣與中國合計市占率僅為 2%，凸顯 IP/EDA 工具的進入門檻很高，但也有足夠的增長空間。

外資預期，2023 年 SIP(Silicon IP) 的整體潛在市場 (TAM) 為 60 億美元，並預計 2023 至 2027 年年復合增長率為 14%，而 M31 的全球市占率低於 1%；也預估 M31 2023 至 2025 年獲利年複合增長率為 48%。

以食物比喻，外資認為，CPU/AI 晶片的核心 IP 就如同主菜、芯原微電子的影像解碼 IP 如同配菜，而 M31 的基礎元件 IP 與高速傳輸介面 IP 就像是「麵包與黃油」，儘管 M31 產品可能不是最複雜的，但沒有它們 SoC 就無法運作，且基礎元件 IP 看似簡單、做好卻很難。

外資也預期，M31 高速傳輸介面 IP 與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作，將隨著 AI/HPC 半導體市場增長，未來數年營收年複合成長率達 31%，並憑藉能源效率與裸晶面積搶占利基市場，如智慧型手機 SoC 設計業者等；M31 16 奈米基礎元件 IP 已開始商轉，目前正開發 7 奈米解決方案。