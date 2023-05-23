〈M31法說〉晶圓廠業務扮成長引擎 今年營收逐季揚

IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理張原熏表示，今年下半年將優於上半年，審慎樂觀看待全年營運，預期營收可達年增雙位數目標，呈現逐季成長，尤其在晶圓廠的營收成長動能將優於 IC 設計業者。

張原熏指出，目前各家晶圓廠皆持續投入開發新平台，M31 已接獲來自台灣、北美與中國的新開案，整體晶圓廠業務展望樂觀，尤其在台灣、北美與韓國晶圓廠都已進入先進製程，對公司授權金有正面影響。

不過，張原熏坦言，現在不論在任何地區，IC 設計業者新開案皆相對保守，新案也多遞延，不過客戶仍持續投入研發，預期只要 M31 持續開發先進製程 IP，後續也會滿足更多客戶需求。

權利金方面，張原熏預期，過去幾年 M31 在基礎元件、高速傳輸介面 IP 累積相當多客戶，隨著客戶數量增加且持續量產，整體權利金較去年同期成長不少，將挹注今年營收成長，預期今年晶圓廠的營收比重將超越 IC 設計。

針對前往印度設置子公司，張原熏分析有兩大因素，包括人才與地緣政治因素，由於 M31 員工人數已成長至 250 名，客戶也期待 M31 成為國際化公司，尤其印度擁有眾多高階人才，可望帶來 IP 研發動能，另外一方面則是因應地緣政治，分散區域風險。