貿聯-KY下半年更優 AI伺服器線束接單升溫布局下代新品

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長梁華哲認為，目前展望符合預期，下半年會比上半年好，其中，IT、消費性電子庫存去化落底，急單陸續出現，AI 伺服器線束訂單近 1-2 個月更是顯著增加，也已在跟客戶開發新一代產品。

總經理鄧劍華補充，伺服器、資料中心用線束下半年訂單提升，新舊案子都有，不過目前看 AI 伺服器用的線束，規格跟一般伺服器差異不大，但已經在跟客戶開發下一代的新品。

鄧劍華進一步指出，新產品傳輸速度將明顯提升，但功率也高，因此未來在材料、散熱等技術上會看到比較大的差異。據了解，貿聯資料中心主要客戶以美系為主。

其他產品線來看，鄧劍華表示，5 月消費性電子已經觸底，陸續看到急單，下半年不會再往下掉，將優於上半年，醫療訂單保持穩定，電動車用充電線束除了美系客戶外，也有其他國際標準規格廠商及旅充產品，將持續把餅做大。

半導體設備線束方面，鄧劍華認為，目前已是谷底，但不像消費性電子已有回溫訊號，半導體產業仍沒有看到明顯復甦，但新案子還是持續開發，部分訂單可望打進 Tier1 的供應商，會在明年看到成效。

工業及 INBG 來看，鄧劍華坦言，INBG 因德國經濟表現衰退，加上歐洲大環境影響，客戶也持續針對訂單做調整，目前訂單仍舊保守，但在產能移轉至東歐下，交期以較先前縮短，可以有更彈性的調整。