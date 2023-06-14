M31 MIPI IP完成7奈米矽驗證 搶車用ADAS商機

IP 業者 M31(6643-TW) 今 (14) 日宣布，MIPI C/D-PHY Combo IP 完成 7 奈米矽驗證，5 奈米製程也已下線，其低功耗與低成本組合技術，可為高解析度成像和顯示 SoC 提供低風險解決方案，滿足先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和車用資訊娛樂系統應用的嚴格功能安全和可靠性要求。

M31 指出，新款 IP 符合 D-PHY v2.5 與 C-PHY v2.0 的規範，採用低功耗和較低成本的技術，並支持最新 MIPI 顯示和攝像頭規範的關鍵功能，與 MIPI DSI 和 MIPI CSI-2 控制器相結合，可應用在各種顯示應用的圖像傳感器和顯示器，包括移動端設備、AR/VR/MR 和車用系統。

M31 看好，全球智慧座艙市場持續升溫，車用系統正朝建構使用者為中心的人性化設計快速發展。為提升駕駛主動安全性，ADAS 設計日益複雜，自動化視覺系統如停車輔助、駕駛員監控、盲點檢測、夜視、車輛安全系統等成為發展的主要核心，MIPI 技術也廣泛使用於其中的相機、感測器和顯示器。

此外，擴增實境抬頭顯示器 (AR HUD)、高解析度顯示幕在中控台和車用資訊娛樂系統 (IVI system) 中的應用也越來越多使用 MIPI 連接，進一步凸顯 MIPI 在汽車顯示領域的重要性。

M31 提供豐富的 MIPI 鏡頭和顯示器相關 IP 組合，可快速整合到 SoC 中，滿足各式應用的設計需求，使用者可將該組合實體層配置為 D-PHY 或 C-PHY 模式，並且符合 PPI 介面標準，可與 CIS-2 或 DSI 控制器進行無縫集成，最高支援 4 通道總頻寬 54.72Gbps，並進一步支援交替低速資料模式 (ALP)，較傳統低速資料模式大幅提升整體傳輸效率，同時維持極低耗能設計來極大化電池供電下設備供電時間。

此外，該 IP 組合能夠共享部分電路，從而減少裸芯面積 (area of die) 與 I/O 引腳 (pins)，通過較少的佈線，提供低延遲、高頻寬的極快連接性，能進一步提高 ADAS 的性能。

研發副總經理洪誌謙表示，M31 技術團隊與顯示技術、智慧影像偵測等多媒體晶片設計公司，乃至車用電子晶片設計公司皆已建立豐富的合作經驗，對於用於快速發展的 ADAS 市場晶片，公司提供經矽驗證 MIPI IP 與專業的技術支援和集成服務，使客戶以較低風險在其 SoC 中部署最新的 MIPI 介面，加速產品的上市時間。

M31 作為 MIPI IP 解決方案的專業供應商，已建構完整的量測設備，從訊號品質分析、電氣特性量測到系統相容性測試，保障每項設計皆符合功能安全的標準，為車用應用領域提供符合 ISO 26262 功能安全驗證與 AEC-Q100 可靠性標準的高品質矽智財。