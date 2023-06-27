普丁政權若被推翻 這些股票可能會飆升

華爾街多位分析師週一 (26 日) 研判，普丁政權若被推翻，能源和國防等類股可能會飆升。

瓦格納傭兵組織 24 日對俄國發動叛變，指控遭遇俄國不公正對待，一度行軍至距離莫斯科只剩 200 公里處，組織首腦 Yevgeny Prigozhin 隨後以「撤銷俄國指控」為交換條件決定撤兵逃去白俄羅斯，這場兵變才宣告落幕。

普丁政權若被推翻 能源和國防等類股可能會飆升 (圖：REUTERS/TPG)

儘管隨著這場叛變戲劇性地展開與結束，國際油價走高，能源股週一走升，但 8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格仍收在每桶 70 美元以下，金價小幅微升。

國防概念股週一多以虧損作收，洛克希德馬汀 (LMT-US) 週一收黑 1.43%，雷神科技 (RTX-US) 下滑 0.37%，通用動力 (GD-US) 走低 0.14%，波音 (BA-US) 小幅上漲 0.083% 。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 在給客戶的一份報告中表示：「瓦格納叛變事件可能仍會被投資人忽視，除非出現可能改變俄烏戰爭的新事態發展。在此之前，市場將恢復正常。」

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 預期：「除非普丁政權被推翻，否則不會對市場產生任何影響。如果這種情況發生，油價可能會上漲，國防股也會上漲。」

Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 在給客戶的一份報告中表示：「叛變行動給全球原油供應帶來更多不確定性，海上運輸的原油正在下降，這可能表明俄羅斯對印度和中國的石油運輸可能正在減少。」