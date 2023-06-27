世界經濟論壇發布2023年十大新興科技

世界經濟論壇 (WEF) 週一 (26 日) 發布了《2023 年十大新興科技報告》，評選出了十項有望對世界產生積極影響的突破性技術。這些新興科技主要包括：軟性電池 (Flexible batteries)、生成式人工智慧 (AI)、可持續航空燃料、可穿戴植物感測器、AI 輔助醫療等。

由世界經濟論壇專家網路成員歷年來根據若干標準，篩選及整理 10 項可為社會和經濟帶來巨大利益、具破壞性創新、對投資人和研究人員具有吸引力，並有望在 5 年內形成大規模的科技。

從幫助應對氣候變化的永續解決方案到逐步改變的生成式 AI，下列是最有可能改善人類未來生活的十大新興科技。

第一：軟性電池

曲面螢幕常見於中高階智慧型手機上，但軟性電池領域仍然是一個相當新的事物，這將增強電子類產品的應用範圍，特別是可穿戴設備。

一些科技公司正在正在積極研發，試圖將軟性電池技術商業化，其中包括 LG 化學、蘋果、諾基亞、三星 SDI、意法半導體等。

第二：生成式人工智慧

ChatGPT 熱潮在今年帶來 AI 狂潮，生成式人工智慧在教育和研究等多個產業引發顛覆性革命，有人說 AI 就像虛擬現實和虛擬宇宙一樣是一個泡沫，而另一些人則忙著利用它賺大錢。

世界經濟論壇發布 2023 年十大新興科技 (圖片：shutterstock)

專家認為，應該盡量減輕基於訓練數據的 AI 偏見，符合社會法律和道德標準。

第三：永續航空燃料

永續航空燃料是種可再生原料，可作為化石噴氣燃料的環保替代品，並由更永續的資源製成，如用過的食用油，或林業廢棄物製成的煤油替代品。

永續航空燃料只佔全球航空燃料市場的不到 1%，但隨著各國政府的推動，更多可持續航空燃料生產設施的建設，情況將會好轉

第四：設計的噬菌體 (Designer phages)

病毒一般被認為是有害的，因為它們會感染人體並引發疾病，但科學家現在可以藉助越來越複雜的基因工程工具，設計出噬菌體，有選擇性地感染特定類型細菌的病毒，進而治癒疾病。

第五：改善心理健康的元宇宙

元宇宙可以幫助治療心理疾病，疫情過後，世界需要元宇宙來解決這類健康危機，產品研發者正在開始打造公共的虛擬空間來改善心理健康。

第六：可穿戴植物感測器

在瀕臨滅絕的「動物」身上植入感測器以幫助其生存，但報告稱，事實證明，感測器也可以種植在「植物」中，以改善植物健康並提高農業生產力。

第七：空間體學 (Spatial omics)

這項新科技可以幫助研究人員揭開更多的生命之謎，報告顯示，透過將先進的影像技術與 DNA 定序特異度和解析度相結合，空間體學可以讓科學家在細胞內的分子基礎上觀察生物過程。

第八：軟性神經電子學

軟性神經電子學將幫助人們透過大腦控制設備，有了這項技術，人機互動將變得比以往更加自然。

第九：永續運算

電腦是一個消耗電力的怪物，同時也會產生大量的熱量，資料中心是網路的基礎設施，就像工廠對工業一樣重要。未來沒有它幾乎不可能生活。因此，人類必須找到使資料中心環境友好的方法。

第十：AI 輔助醫療

AI 不會取代醫生，但它可以透過提供建議來加速醫生工作，有時，AI 可以發現 CT 電腦斷層檢查上醫生碰巧忽略的關鍵細節。

由於新冠疫情凸顯了建立更可靠的公衛系統的必要性，AI 能是解決長時間排隊問題的重要方法。