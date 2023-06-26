Nordson Corporation擬以10億美元全現金交易收購ARAG。（圖：Nordson Corporation）TagMordson收購ARAG諾信公司 (Nordson Corporation)(NDSN-US) 周一 (26 日) 表示，將以全現金交易收購義大利 ARAG 集團及其子公司，企業價值為 9.6 億歐元，約 10.5 億美元。 該公司發表聲明表示，交易完成後，ARAG 將作為諾信工業精密解決方案部門的一個部門運作。 該交易預計將於 Nordson 2023 財年第 4 季完成，並將通過庫存現金和金融債務的組合提供資金。 總部位於義大利 Rubiera 的 ARAG 由歐洲中端市場私募股權公司 Capvis AG 顧問的基金私人持有，生產農業用噴霧組件。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀Civitas Resources將以47億美元向NGP能源收購二疊紀盆地頁岩業務禮來製藥以24億美元收購Dice Therapeutics 擴大免疫療法組合傳亞馬遜有意收購 英國線上雜貨商Ocado股價暴漲網路券商Robinhood以9500萬美元現金收購金融科技公司X1高盛擬出售CEO主導收購的GreenSky 財報將面臨大幅減記日官民基金斥逾60億美元 收購光阻劑大廠JSR相關貼文