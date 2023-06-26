Nordson Corporation擬以10億美元全現金交易收購ARAG

諾信公司 (Nordson Corporation)(NDSN-US) 周一 (26 日) 表示，將以全現金交易收購義大利 ARAG 集團及其子公司，企業價值為 9.6 億歐元，約 10.5 億美元。

該公司發表聲明表示，交易完成後，ARAG 將作為諾信工業精密解決方案部門的一個部門運作。

該交易預計將於 Nordson 2023 財年第 4 季完成，並將通過庫存現金和金融債務的組合提供資金。

總部位於義大利 Rubiera 的 ARAG 由歐洲中端市場私募股權公司 Capvis AG 顧問的基金私人持有，生產農業用噴霧組件。