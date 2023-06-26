日官民基金斥逾60億美元 收購光阻劑大廠JSR

根據多家外媒周一（26 日）報導，日本產業革新投資機構（JIC）同意以約 9,093 億日元（約 64 億美元）收購半導體材料製造商 JSR 並將其私有化，從而直接控制這家全球晶片製造領域的領導企業，也顯示日本正在加大力道提振晶片產業。

據悉，JIC 計劃在 12 月底提出收購邀約將 JSR 私有化，報價為每股 4,350 日元，較上周五收盤價溢價 35%，合計最高達 9,093 億日元。瑞穗銀行和日本政府支持的日本政策投資銀行（Development Bank of Japan）將提供融資。

報導指出，JIC 這一最新舉措是日本政府為恢復其先進晶片生產領域的領導地位，並保持其作為晶片製造所用材料和工具製造商的優勢。

JSR 是光阻劑供應大廠，而光阻劑是製造超級電腦、人工智慧（AI）的資料中心和導彈控制系統的半導體所需，更不用說蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 等電子產品。根據野村證券的數據，JSR 客戶包括台積電 (2330-TW)、三星電子、美光 (MU-US)。

JSR 執行長 Eric Johnson 表示，由於客戶之間的競爭加劇，日本材料行業需要整合和集中資源以開發新技術。他說，JSR 和 JIC 打算加快這一進程，並在國內推動變革，以更好應對全球競爭對手。

JIC 在一份聲明中表示，晶片材料是支撐日本工業競爭力的生命線。收購要約將使 JSR 能夠加速大膽的中長期戰略投資，而無需考慮對業績的短期影響。

收購消息傳出後，JSR 日本股價周一大漲 22%，創下 1999 年以來最高漲幅。

專家看法

東京大學公共政策研究生院教授 Kazuto Suzuki 表示，關鍵是要充分利用這種優勢地位，因此日本政府正在繼續這些戰略投資。如果政府接管後，JSR 就不會面臨被海外收購的風險，所以該公司成為了一家全國性的政策性公司。

研究公司 Omdia 的諮詢主管 Kazuhiro Sugiyama 表示，日本擁有壟斷地位，而中國和其他國家尚未開發這項技術。