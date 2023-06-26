李強出訪歐洲 帶了這三家電池企業隨行

中國國務院總理李強在 6 月 18 日至 23 日期間出訪德國和法國，多家來自各產業的中國企業隨行，其中也包括了多家中國電池企業，像是寧德時代、比亞迪、遠景科技集團。

隨著全球能源結構轉型、汽車業革新、環保議題等趨勢下，電池技術、能源安全、可持續發展等已經成為各國共同面臨的挑戰。

在動力電池、新能源汽車製造等領域中，中國已經走在前列，並且在新汽車業變革、新型能源以及供應鏈安全方面更是領先，而這些也是歐洲等海外市場巨大的需求。

李強此次出訪歐洲，寧德時代、比亞迪、遠景科技集團等三家民營電池企業在列，而寧德時代董事長曾毓群、比亞迪董事長王傳福、遠景科技集團執行長張雷等也隨李強出席了相關活動。背後顯示出中國在電池領域中已經具備領先優勢。而在這樣的情況下，中國歐洲電池產業有望形成一種新的紐帶，深度融合技術、市場、供應鏈和資本，並在全球新能源車、儲能產業發展中，成為引領。

曾毓群就在一場晚餐會上說道，動力電池正成為全球新舊動能轉換和汽車消費復甦的重要支柱，「中法兩國企業應持續家深合作，共建安全、透明且可持續的供應鏈。寧德時代期望家深與法國組裝廠和儲能領域企業夥伴的合作，為社會經濟發展及全球可持續能源發展作出更大貢獻。」