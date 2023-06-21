拜登：氣候特使可能很快就會前往中國

美國總統拜登周二（20 日）表示，氣候特使柯瑞（John Kerry）可能很快就會前往中國。本周柯瑞也表示，已獲邀「在近期」訪華，但具體訪問日期尚未敲定。

拜登周二在競選活動上說，「我覺得柯瑞很快就會前往中國」，與中方討論減少碳排放等問題。

據《路透》此前報導，柯瑞在周ㄧ證實已獲邀「在近期」訪華，但具體訪問日期尚未確定。他說，希望能快點與美國國務卿布林肯會面，以確定自己何時能去中國，與中方討論氣候變遷問題。

與此同時，據央視新聞周三報導，外交部美大司司長楊濤就美中關係闡明中方立場。他說，台灣歷來是中美關係中最重要的問題。美國在一個中國問題上做出過明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國唯一合法政府。這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報上，也意味著美方承認什麼是台海真正現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫「一中政策」。

楊濤進一步表示，美國的「一中政策」本來是乾乾淨淨，只用了中美三個聯合公報做定語，但後來定語越來越多，先後加上「與台灣關係法」，後來又加上「對台六項保證」。不論是「與台灣關係法」，還是「對台六項保證」，都是美方單方面炮製出來，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

楊濤說，現在美國還有一個動向，把「一中政策」與中方和平解決台灣問題掛鉤，把中方和平解決台灣問題視為「一中政策」的核心內容，這種所謂的「和平解決」，不是美國重申對華承諾，而是篡改政治承諾。