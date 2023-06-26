國產攜Carbon Cure推碳礦化計畫 進入量產試驗階段

混凝土大廠國產 (2504-TW) 表示，與加拿大商 Carbon Cure 策略合作「碳礦化計畫」，目前汐止廠已引進相關設備與技術，正進行整體系統整合測試中及量產試驗，後續也將與國內相關產學單位共同合作研究發展，建立專屬碳捕捉技術，強化碳競爭力。

「碳礦化計畫」透過 Carbon Cure 的碳封存先進製程，不僅可提高混凝土的抗壓強度，提高製造效率，同時可減少混凝土的碳足跡，是集團創新研發的重要進程之一，而汐止廠也定位集團北部的科技環保旗艦廠。

國產說明，碳礦化原理是將工業排放物捕獲的二氧化碳，注入於新鮮預拌混凝土中，轉化為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳封存效果，預估每立方米混凝土可減碳達 17 公斤，協助客戶打造綠建築。

國產也將這項混凝土創新技術持續供應在國產建材集團旗下的南港大型開發案新建工程，正在進行連續壁的澆築，預計 2027 年完工，以打造低碳永續的智慧綠建築為目標。

除了與 Carbon Cure 策略合作外，國產也特別擬訂「碳競爭優勢策略」，不僅全集團獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證，也成立可執行國家級檢驗能力 TAF 實驗室，率先成為國內第一個通過該檢驗項目的預拌混凝土企業機構。

同時，國產全面與學術單位合作進行國家級的重大科專研發計畫，包括大型的碳礦化研究發展計畫、以及持續混凝土多元副產物替代原料可行性研究與多元減碳技術的研發等。